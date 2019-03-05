Su Arızasını Onarmak İçin Çığ Tehlikesini Göze Aldılar

Van
'ın Bahçesaray
ilçesinde Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) ekipleri, kırsal alanda arızalanan su şebekesini çığ tehlikesine rağmen onarmak için yoğun çaba sarf etti.
VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, ekipler, ağır kış koşullarının etkisini sürdürdüğü bölgede arızalanan su şebeklerini onarmak için uğraşıyor.
VASKİ Güney
Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Çatbayır Mahallesi kırsalında arızalanan su şebekesini onarmak için harekete geçti.
Ekipler, kar kalınlığının 3-4 metreyi bulduğu bölgeye ulaşmak için çığ tehlikesini göze aldı.
Bir kilometrelik karlı yolu aştıktan sonra arıza notasına ulaşan ekipler, vatandaşların desteğiyle arızayı zorlu bir çalışmanın ardından giderdi.
Mahalle sakinleri, arızayı onarmak için çabalayan ekiplere teşekkür etti.
Van, Bahçesaray, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Kaynak: AA