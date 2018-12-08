Su Basan Mahallede Temizleme Çalışmaları Sürüyor

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:15



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:15

Zonguldak'ta artan yağışlar nedeniyle mağara önünde biriken sular, mahalleyi göle çevirdi. Su baskını meydan gelen mahallede temizleme ve hasar tespit çalışmaları başladı.Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, artan yağışlar nedeniyle Cumayanı Mahallesi'ndeki mağarada biriken sular Kümeevleri bölgesinde adeta gölet oluşturdu. Mağaranın doğal yollarla suyun boşaltılmasını sağladığı kanal ise ağaç ve dal parçaları nedeniyle tıkandı. Biriken su basınç yapınca alt bölgedeki mahalleyi ortadan ikiye bölen dereyi su bastı. Cumayanı Mahallesi üzerindeki yaklaşık 20 hanenin kullandığı yollar ile Kılıç Sokak üzerinde ikamet eden bazı vatandaşların evleri su altında kaldı. Geceden bu yana temizleme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Temizleme çalışmalarının ardından AFAD, belediye ve Sosyal Yardımlaşma Vakfından ekipler gelerek bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.Mahalle sakinlerinden Mehmet Çoroz, "Meydan gelen su baskını sonrası burada 2 arkadaşımızın evini su bastı. Mağaradan dolayı meydana geldi. Önlemini almadıkça bu devamlı olur. Yıllardır bu hep oluyor. Kaç sefer yetkililere bu durum bildirildi ama kimse oralı olmadı. İlla birinin mi ölmesi gerekiyor. Biri ölünce önlemini alırlar" şeklinde konuştu.Yaşanan olay sonrası bölgede incelemede bulunan Zonguldak Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Güngör, bölgede zarar tespit çalışmalarının başladığını söyledi. Güngör yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün Çatalağzı Cumayanı Mahallemizde bir gölet oluştu tıkanan yer hemen müdahale edilerek açıldı. Derenin dar olması debinin yüksek olması nedeniyle birkaç tane evimiz suyun tahliyesi sırasında selden etkilendi. Valimiz Erdoğan Bektaş dün talimat verdi. Zarar tespit ekimiz çalışmalara başlayacaklar bugün bitiririz daha sonrada vatandaşlarımızın zararlarını giderme yoluna gideceğiz."Bölgede çalışmalar sonrası su tamamen çekilirken ekipler temizleme çalışmasına devam ediyor. - ZONGULDAK