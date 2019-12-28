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Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı

Adana'da, sağanak ve ardından oluşan taşkın nedeniyle çevresi su altında kalan evlerinde 4 gündür mahsur kalan çift ve köpeklerinin yardımına AFAD ekipleri yetişti.

28.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:12 Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı
'da, sağanak ve ardından oluşan taşkın nedeniyle çevresi su altında kalan evlerinde 4 gündür mahsur kalan çift ve köpeklerinin yardımına AFAD ekipleri yetişti.
Merkez ilçesi Sağdıçlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde bekçilik yapan Altan Akçoban (55) ve eşi Elif Akçoban (54), sağanak ve ardından oluşan taşkın nedeniyle çevresini su basan evlerinden çıkamadı.
Evde 4 gün bekleyen çift, yiyeceklerinin bitmesi üzerine yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, çifti ve köpeklerini bot ile evden aldı.
Akçoban çifti, görevlilere teşekkür etti.

Yüreğir, Adana, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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