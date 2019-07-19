Haberler» Güncel» Haber

Su baskını ve toprak kayması

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

19.07.2019 22:07
Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.
Selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesinde bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile ilgili diğer ekiplerin, kaybolan 4'ü çocuk 6 vatandaşı arama çalışması gün boyu sürdü.
na akşam saatlerinde ara verildi.
esma uğurlu melenağzı
Bölgede DSİ ekiplerinin dere kenarındaki çalışması sürerken Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü'nün gezici sağlık aracı ve diğer yardım kuruluşlarının vatandaşlara yardımları sürüyor.
Çalışmalara, yarın sabah itibariyle devam edilecek.
Ekiplerin 3 bölgeye ayrılarak yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında, jandarmanın iz köpekleri ve iHA'lar da kullanılıyor.
Bu arada Esmahanım köyündeki bazı vatandaşlar, selden arta samanlarını derenin içerisinde geçirerek traktöre yüklediği görüldü. Su baskını ve toprak kayması
Kaynak: AA
Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:29   DHA YURT - SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
22:25   Bakanlıktan "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü" açıklaması
22:13   İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı
22:13   İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini durdurması
22:08   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
22:08   CHP heyetinden terör kurbanı kardeşlerin ailesine ziyaret
22:07   Su baskını ve toprak kayması