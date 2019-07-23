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Su baskını ve toprak kayması - Uğurlu köyünde bir kadın ile bir çocuk cesedi bulundu (3)

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir kadın ile çocuk cesedi bulundu.

23.07.2019 13:38
Su baskını ve toprak kayması - Uğurlu köyünde bir kadın ile bir çocuk cesedi bulundu (3)
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir kadın ile çocuk cesedi bulundu.
Bölgede kayıp 4 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri Uğurlu köyünde bir kadın ile bir çocuğun cesedine ulaştı.
Ekipler, cesetlerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.
Ekiplerin, kayıp 2 kişiyi bulmak için bölgedeki arama çalışması sürüyor.
Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.
Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, dün de Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedi bulunmuştu. Su baskını ve toprak kayması - Uğurlu köyünde bir kadın ile bir çocuk cesedi bulundu (3)

Akçakoca, Güncel

Kaynak: AA

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