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Su birikintisi ve buzlanma kazaya sebep oldu

Eskişehir'de karayolu üzerinde oluşan su birikintisi ve buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak yolun bir süre trafiğe kapanmasına neden oldu.

04.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:20 Su birikintisi ve buzlanma kazaya sebep oldu
'de karayolu üzerinde oluşan su birikintisi ve buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak yolun bir süre trafiğe kapanmasına neden oldu.

Olay, sabah saatlerinde Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Batıkent kavşağında gerçekleşti. Karayolu üzerinde seyrederken Batıkent ayrımından dönüş yapmak isteyen 11 EE 131 plakalı aracın sürücüsü, yoldaki buzlanma ve su birikintisinden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Çekici yardımı ile araç yoldan çıkartılırken aşırı buzlanma ve su birikintisi bulunan yol, trafik ekipleri tarafından bir süre araç geçişine kapatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Bursa, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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