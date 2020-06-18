Su birikintisinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Su birikintisinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölüKARS'ta, sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpıp takla atması sonucu sürücü Murat Akbalık hayatını kaybetti.

18.06.2020 00:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:10
Su birikintisinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
KARS'ta, sağanak sonrası yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpıp takla atması sonucu sürücü Murat Akbalık hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Kars- Ardahan yolu Ani Ören Yeri kavşağında meydana geldi. Murat Akbalık yönetimindeki 06 KM 424 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta biriken su birikintisi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada Akbalık, otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla güçlükle sıkıştığı yerden çıkarılan Akbalık, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Su birikintisinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kars, Güncel, Haber

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