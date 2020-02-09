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Su birikintisine düşen araç buz tuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düştü.

09.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:22Su birikintisine düşen araç buz tuttu
'nın ilçesinde, hava sıcaklığı eksi 18 dereceye kadar düştü. Buzlanmadan dolayı kayıp yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobil buz tuttuğu için çıkartılamadı.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili oldu. Sabaha karşı eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle her taraf buz tuttu. Yollarda buzlanma meydana geldi. Bu nedenle bir sürücünün otomobili kayıp yol kenarındaki su birikintisine düştü. Sürücü canını zor kurtarırken, bir süre sonra aşırı soğuktan dolayı su birikintisi buz tutunca otomobil çıkartılamadı. Ölümden son anda kurtulan sürücü ise çaresizce başka bir araçla evine gitti. Otomobil buz tutan su birikintisinin içinde kaldı. Öte yandan, Tufanbeyli'de aşırı soğuklar nedeniyle çatıdan sarkıtlar oluştu. Soğuk nedeniyle kartpostallık görüntüler ve fotoğraflar ortaya çıktı. Soğuk havanın 3 gün devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Tufanbeyli, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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