Su Birikintisine Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Sinop
'ta yol kenarındaki su birikintisine düşen ve kalbi duran genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sinop'ta bir fabrikada çalışan ve işe giderken baygınlık geçirerek yol kenarındaki su birikintisine yüzüstü düşen Selma
Köstek'in (23) duran kalbi sağlık ekiplerince çalıştırılıp hastanede tedavi altına alınmıştı. Köstek, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
yoğun bakım ünitesinde 19 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Köstek'in cenazesinin yarın Korucuk
köyü kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. - SİNOP
Sinop
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA