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Su birliği toplantısı Gölbaşı'da yapıldı

Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde belediye meclis salonunda yapıldı.

18.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:03Su birliği toplantısı Gölbaşı'da yapıldı
Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı Adıyaman Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde belediye meclis salonunda yapıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın ev sahipliği yaptığı Erkenek Grup İçme Suyu Birliği toplantısına, Besni, Balkar, Suvarlı ve Belören Belediye Başkanları ve köy muhtarları katıldı.

Su birliği toplantısının verimli geçtiğini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Besni ve Gölbaşı ilçeleri, Harmanlı, Balkar, Suvarlı ve Belören Beldeleri, Gölbaşı OSB ve 12 köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak projenin inşaat yapım ihalesi 23 Ocakta yapılacağının müjdesini aldık. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Erkenek, Gölbaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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