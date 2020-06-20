Su bölgesine ulaşmak için yol çalışması başladı

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı'nın su ihtiyacının giderildiği su deposunda geçtiğimiz kış ayında heyelan nedeni ile ulaşım sağlanamıyordu.

Su bölgesine ulaşmak için yol çalışması başladı
20.06.2020 00:28 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:53
DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı'nın su ihtiyacının giderildiği su deposunda geçtiğimiz kış ayında heyelan nedeni ile ulaşım sağlanamıyordu. Ekipler bölgede yeni yol açma çalışması başlattı.

Kaynaşlı'nın su ihtiyacını karşılayan noktaya ulaşım heyelan nedeni ile kapanmıştı. Uzun bir süredir bölgeye gidemeyen ekipler farklı yollar kullanıyordu. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, geçtiğimiz kış ayında heyelan nedeni ile kapanan kısa yolda çalışma başlatılarak yeni yol yapılmasının talimatını verdi. Ekipler ile birlikte bölgeye giden Başkan Şahin, yeni yol açma çalışmalarını bizzat yerinde kontrol etti. Başkan Şahin yaptığı açıklamada: " Göreve geldiğimiz ilk günden beri su cenneti memleketimde su sorunu yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizin en büyük Su kaynağı olan yolumuzda kışın heyelan meydana gelmişti. Yaz - Kış daha rahat ulaşım sağlanması için yeni yol yapım çalışmalarına başladık" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Birol Şahin, Kaynaşlı, Güncel, Haber

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