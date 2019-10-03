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Su borusu bomba gibi patladı, yol çöktü, evleri su bastı

Su borusu bomba gibi patladı, yol çöktü, evleri su bastıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattı bomba gibi patladı.

03.10.2019 00:54
Su borusu bomba gibi patladı, yol çöktü, evleri su bastı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattı bomba gibi patladı. Patlama sonucunda bazı evlerin bahçelerini ve bodrum katlarını su bastı.
Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu isale hattındaki bomba gibi patladı. DSİ ait olan su borusunun patlamasıyla birlikte bazı evleri bodrum katlarını ve bahçeleri su bastı. Evlerin bodrum katlarındaki ve bahçelerdeki suları Muğla Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski ekipleri ve Bodrum Belediye ekipleri bölge de onarım çalışması başlattı.
Su borusu bomba gibi patladı, yol çöktü, evleri su bastı

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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