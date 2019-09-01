Haberler» Güncel» Haber

Su borusu patladı, cadde göle döndü

HALİÇ Köprüsü altında, şebeke suyuna ait ana hat borusu patladı.

01.09.2019 22:46 Su borusu patladı, cadde göle döndü
HALİÇ Köprüsü altında, şebeke suyuna ait ana hat borusu patladı. Göle dönen yol, Eyüp'ten Eminönü yönüne trafiğe kapatıldı. Boruya giden su kesilirken, belediye ekipleri çalışmalara başladı.

Eyüpsultan Yavedut Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre, şebeke suyuna ait ana hat borusunun altındaki toprak göçtü. Göçmenin bulunduğu alandaki boru ağırlığa dayanamayarak kırıldı. Su borusundan çıkan sular caddeyi göle çevirdi.

Eyüpsultan'dan Eminönü yönü, polis tarafından araç trafiğine kapatıldı. Trafik polisleri, Eminönü yönüne gidecek olan araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, boruya giden suyu kestikten sonra kırılan borunun tamiri için çalışmalara başladı.


- İstanbul

Eminönü, Göle, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:56   26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
23:55   Kadıköy'de beraberlik rüzgarı esti
23:51   Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
23:50   Dha yurt bülteni-21
23:50   Yaylada kaybolan 6 kişi sağ olarak bulundu
23:49   Dha yurt bülteni-20
23:47   Bıçaklı kavga: 1 ölü