Su Borusu Patladı Yol Göle Döndü

ŞANLIURFA'da, caddeden geçen şebeke suyu borusu patladı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan basınçlı su nedeni ile yollar göle döndü. Boru ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla onarıldı.
Bugün öğleden sonra Haliliye
ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi yakınlarında Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi'ne ait su borusu patladı. Borudan çıkan basınçlı su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı, yol göle döndü. Borudan çıkan suyun şiddeti çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla boru onarıldı.
- Şanlıurfa
Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: DHA