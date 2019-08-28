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Su borusundan yaptığı neyi çalıyor

Su borusundan yaptığı neyi çalıyor Bayram Bat: "Bana bir ney alınırsa dünyalar benim olur" -Kesik parmaklarıyla müzik yapması insanlar tarafından takdir görüyor.

28.08.2019 23:06
Su borusundan yaptığı neyi çalıyor
Bayram Bat: "Bana bir ney alınırsa dünyalar benim olur"
- Kesik parmaklarıyla müzik yapması insanlar tarafından takdir görüyor.
SAMSUN - Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Bayram Bat, kendi imkanlarıyla yaptığı ney ile huzurevi sakinlerine müzik ziyafeti veriyor.
Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 66 yaşındaki Bayram Bat kendi imkanlarıyla su borusundan ney yaptı. 10 yaşından beri müzikle uğraşan Bayram Bat'ın tek istediği ise orijinal bir neyinin olması. Yaşlılıktan dolayı nefesi yetmediği durumlarda ise insanlara sazıyla müzik ziyafeti veriyor. Kesik parmaklarıyla müzik yapması insanlar tarafından takdir görüyor.

"Hayatımın her döneminde müzik vardı"
Küçüklükten beri müzik yaptığını belirten Bat, "Ortaokul bitince askere gittim. Askerde bandocu olarak görev yaptım. Orada saksafon çalıyordum. Müzik kulağım tam olarak askerde oluştu. Askerlik bittikten 2 sene sonra Samsun Büyükşehir Belediye Bando Takımına girdim. Orada ney çalmaya başladım. Hayatım boyunca müzisyen olarak farklı yerlerde görev aldım. Şu anda ise huzurevinde kalıyorum, ney alacak gücüm yok. Kesik borulardan ney yapmaya çalışıyorum. Elimde orijinal bir ney olmadığı için bazen nefesim yetmiyor. Durum böyle olunca sazımla arkadaşlarıma türküler söylüyorum" dedi.
Su borusundan yaptığı neyi çalıyor

Kesik, Güncel

Kaynak: İHA

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