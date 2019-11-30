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Su çekilmesi İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi

İznik Gölü'nde, kıyıdan yer yer 25 metreye varan su çekilmesi, 2014 yılında keşfedilen bazilika kalıntısının bir kısmının su üstünde görünür hale gelmesine yol açtı.

30.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:40Su çekilmesi İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi
Gölü'nde, kıyıdan yer yer 25 metreye varan su çekilmesi, 2014 yılında keşfedilen bazilika kalıntısının bir kısmının su üstünde görünür hale gelmesine yol açtı.
'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan, bin 500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürüleceği açıklanan bazilika, suların çekilmesiyle gölün yüzeyinde göründü.
İznik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su çekilmesinin her yıl yaşandığını, bunun mevsimden kaynaklı bir durum olduğunu söyledi.
Bu yılki çekilmenin önceki yıllara göre biraz daha fazla olduğunu anlatan Genç, "Bazilika ortaya çıkmak üzere. İlk kez böyle bir görüntüyle karşı karşıyayız. Bu tarihi yapı, bundan bir iki sene önce yaklaşık 1-2 metre suyun altındaydı. Böyle giderse, yağmur yağmazsa herhalde bazilika su üstünde kalacak." diye konuştu.
Göl kenarındaki bir işletmenin sahibi Bekir Uslu da bazilikanın birçok kişinin ilgisini çektiğini belirterek, "Bazilikanın kuraklıktan dolayı ortaya çıkması, gelenlerin sayısını oldukça artırdı. Hem yerli hem yabancı ziyaretçiler görmek için geliyor." dedi.

İznik Gölü, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: AA

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