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"Su damlasına hasret kaldık" (1)

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'de süren saldırıları nedeniyle Türkiye sınırı yakınındaki arazilere sığınan siviller, barınabilmek için temiz sudan gıdaya pek çok yaşamsal malzemeye ihtiyaç duyuyor.

06.08.2019 13:17
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'de süren saldırıları nedeniyle Türkiye sınırı yakınındaki arazilere sığınan siviller, barınabilmek için temiz sudan gıdaya pek çok yaşamsal malzemeye ihtiyaç duyuyor.
Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rejim ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller, temiz su, barınma, yiyecek gibi temel yaşam malzemelerinden yoksun yaşıyor.
İdlib'de Türkiye sınırı hattındaki kamplara sığınanlardan İbrahim Sattuf, "Esed rejiminin hava ve kara saldırısı nedeniyle bu sıcakta göç etmek zorunda kaldık. Su damlasına hasret kaldık. Bir bardak suyu komşumdan dileniyorum." dedi.
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İdlib'in güneyinde Termela köyündeki evini terk etmek zorunda kalan Ahmet Mevvas da ramazan ayının başında göç ettiklerini söyledi.
Mevvas, "Bombalar üstümüze yağmur gibi yağdı. Üzerimizdeki elbise ile çıktık. Zar zor araç temin edip buraya vardık. Çadır verdiler. Hasır üzerinde oturuyoruz. Evdeki eşyaları getirmek istiyorduk ama evimiz yıkıldı. Bir yere gidemiyoruz. Her şey lazım." diye konuştu.

Beşşar Esed, Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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