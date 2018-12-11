Sü'de Sanayi ve Ekonomide Yabancı Dilin Önemi Paneli Yapıldı

11 Aralık 2018 Salı 17:41



11 Aralık 2018 Salı 17:41

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından "Sanayi ve Ekonomide Yabancı Dilin Önemi" konulu panel gerçekleştirildi.Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin Başkanlığında düzenlenen panele konuşmacı olarak Konya Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kütükcü, Molino A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfi Alaybeyi, Atiker A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker, İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş katıldı. Programda panelistler başarı hikayelerini anlatarak yabancı dilin önemine vurgu yaptılar. Yabancı dilin önemini dile getiren SÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün, "Ne kadar üretirseniz üretin, dışarıya ihraç etmiyorsanız, başta enerji olmak üzere birçok şeyi dışarıdan ithal ediyorsanız sıkıntıdasınızdır. Dışarıya ürün ve hizmetler ihraç edebilmeniz için uluslararası pazarlar bulmalısınız. Bunun için yabancı dili iyi bilen iletişim kabiliyeti yüksek olan elemanlara ihtiyacınız olacaktır" dedi.Birden fazla dil öğrenmenin gerekliliğini ifade eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de, "Yabancı dili hafife almayın. Peygamber Efendimiz; 'Bir dil bir kişidir, iki dil iki kişidir' buyurmuştur ve iki kişi olabilirsiniz bu imkan sizin elinizde var. Hem hazırlık okuyorsunuz hem de mütercim tercümanlık okuyorsunuz. Artık globalleşen dünyada iletişim dili İngilizce olmuştur. Uluslararası dil kabul edilen 6 dil vardır, bunlardan birisi İngilizce diğeri Arapçadır. Fakültemizde, Çince daha sonra Rusça mütercim tercümanlık bölümlerini açacağız, akademisyen arıyoruz. Amacımız; ülkemizin dış dünyaya açılan yüzü olarak sizleri yetiştirmek ve dış dünya ile iletişimi açmak" şeklinde konuştu.Programın soru-cevap ile son bulmasının ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, tarafından panelistlere plaket takdim edildi. - KONYA