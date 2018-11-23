Şü'de Tübitak ve AB Destek Programları Tanıtıldı

ŞIRNAK (AA) – Şırnak
Üniversitesinde, TÜBİTAK ve AB
tarafından sağlanan destekler tanıtıldı.
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversite bünyesinde Bilimsel Araştırma Projeleri ve Transfer Ofisi kurduklarını belirterek, "Bizim için eğitim ve üretimin harmanlanması önceliklerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı.
Toplantıda, TÜBİTAK uzmanı Giray Bulut, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği
Destek Programları hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Şırnak,Avrupa Birliği