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Su değirmeni, teknolojiye inat 300 yıldır dönüyor

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki su değirmeniyle gelişen teknolojiye ağmen 300 yıldır buğdaylar öğütülüp, kepekli un üretiliyor.

12.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:08Su değirmeni, teknolojiye inat 300 yıldır dönüyor

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki su değirmeniyle gelişen teknolojiye ağmen 300 yıldır buğdaylar öğütülüp, kepekli un üretiliyor.

Kaş'a bağlı Yaylası'ndaki Yayla Çukurbağ Mahallesi'nde yaşayan Nevzat Çengeloğlu (69), 1983'te atıl olan su değirmenini satın alıp, onararak, çalışır hale getirdi. Sahibi olduğu günden beri değirmenin bakımını yapan Çengeloğlu, artık haftada sadece 2- 3 kez kullanıyor. Değirmeni korumak istediğini belirten Çengeloğlu, sadece kendi ürettiği buğdayları öğütüp, kepekli un üretiyor. Nevzat Çengeloğlu, kapsında '300 yıllık Dorum Değirmeni' yazan değirmenin, Kaş'ta kalan 3 su değirmeninden 1'i olduğunu anlattı. Çengeloğlu, eskiden bölgenin 'un öğütme merkezi' olan, onlarca un değirmeninin bulunduğu Gömbe Yaylası'nda artık değirmen kalmadığını dile getirdi. Değirmeninin, Uçarsu'dan gelen buz gibi suyun gücüyle döndüğünü anlatan Nevzat Çengeloğlu, "Bu değirmen 300- 350 yıllık vardır. Ben burayı aldığım zaman eskiydi. Bakımını yaptım. Faaliyete geçirdim. Şimdi 2- 3 gün kendi unumu öğütüyorum. Bunun unu çok faydalıdır. Kepekli undur bu. Su değirmeninin unları kepekli olduğu için bağırsakları çalıştırır. Çok sıhhatlidir. Şekerlilere yarar. Ben burayı korumaya çalışıyorum. Bu değirmene sahip çıkılsın. Tarihi eser olduğu için ben başında duruyorum" dedi.



Gömbe, Güncel

Kaynak: DHA

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