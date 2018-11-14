Şü'den Genç Bilimler Akademisi İş Birliği Protokolü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Şırnak
Üniversitesi (ŞÜ) ile Üsküdar Üniversitesi
(ÜÜ) arasında Genç Bilimler Akademisi iş birliği protokolü imzalandı.
Üsküdar Üniversitesi Merkez
Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonundaki programda, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan
arasında Genç Bilimler Akademisi için iş protokolü imzalandı.
Genç Bilimler Akademisi ile gerçekleştirilecek çalışmalarının önemli olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Erkan, "Üsküdar Üniversitesinin önce üretime, üretimden sonra eğitime geçmesi bizlere bir örnek." dedi.
Üsküdar Üniversitesi,Üsküdar,Genç
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:29