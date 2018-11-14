14 Kasım 2018, 11:29
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Şü'den Genç Bilimler Akademisi İş Birliği Protokolü

Şü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ) arasında Genç Bilimler Akademisi iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) ile Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ) arasında Genç Bilimler Akademisi iş birliği protokolü imzalandı.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonundaki programda, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan arasında Genç Bilimler Akademisi için iş protokolü imzalandı.


Genç Bilimler Akademisi ile gerçekleştirilecek çalışmalarının önemli olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Erkan, "Üsküdar Üniversitesinin önce üretime, üretimden sonra eğitime geçmesi bizlere bir örnek." dedi. Üsküdar Üniversitesi,Üsküdar,Genç
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:29