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Su deposunda 37 saka kuşu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda su deposuna saklanmış 2 adet kafeste toplam 37 adet Saka kuşu ele geçirildi.

25.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:26Su deposunda 37 saka kuşu ele geçirildi
'ın Şarköy ilçesinde Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile ekipleri tarafından yapılan operasyonda su deposuna saklanmış 2 adet kafeste toplam 37 adet Saka kuşu ele geçirildi.

Ülkede koruma altında bulunan türlerden olan Saka Kuşunun (Carduelis Carduelis) yakalandığı ve satışının yapılacağı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Su deposunda bulundu

Tekirdağ Şarköy ilçesi Aşağıkalamış Mahallesinde, Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan operasyonda, site içerisinde bulunan su deposuna saklanmış 2 adet kafeste toplam 37 adet Saka kuşu tespit edildi.

26 bin 598 TL ceza kesildi

Kuşlara el konulurken olaya ilişkin bir şahsa 513 TL İdari para cezasının yanı sıra 26 bin 085 TL tazminat cezası uygulandı. Koruma altında bulunan saka kuşları ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tabiata salındı. - TEKİRDAĞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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