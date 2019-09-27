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Su deposunda mahsur kalan inek için köy sakinleri seferber oldu

Bartın'ın Özbaşı köyünde su deposuna düşen inek, 2 gün mahsur kaldığı depodan köy sakinlerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

27.09.2019 13:14Su deposunda mahsur kalan inek için köy sakinleri seferber oldu
Bartın'ın Özbaşı köyünde su deposuna düşen inek, 2 gün mahsur kaldığı depodan köy sakinlerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Bartın'ın Özbaşı köyünde Yavuz Güzelbaş'a ait inek 2 gün önce kayboldu. Bütün aramalara rağmen bulunamayan inek, bir köy sakininin su deposunun bulunduğu alandan tesadüf eseri geçmesi sayesinde bulundu. Su deposundan inek sesi geldiğini duyan köy sakini durumu hemen Yavuz Güzelbaş'a bildirdi. Hemen olay yerine giden Güzelbaş, ineğinin su deposunda mahsur kaldığını gördü. Diğer köy sakinlerinin de olay yerine gelmesi ile 2 gündür su deposunda mahsur kalan inek için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Balyozlarla 1 saatlik çalışmayla genişletilen su deposunun girişi sayesinde inek sıkıştığı depodan kurtarıldı. İneğin kurtarılma anı is bir köy sakini tarafından cep telefonuna kaydedildi. - BARTIN

Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

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