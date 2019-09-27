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Su deposunda mahsur kalan inek için köy sakinleri seferber oldu

Su deposunda mahsur kalan inek için köy sakinleri seferber olduBARTIN - Bartın'ın Özbaşı köyünde su deposuna düşen ine, 2 gün mahsur kaldığı depodan köy sakinlerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

27.09.2019 14:56
Su deposunda mahsur kalan inek için köy sakinleri seferber oldu
BARTIN - Bartın'ın Özbaşı köyünde su deposuna düşen ine, 2 gün mahsur kaldığı depodan köy sakinlerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre Bartın'ın Özbaşı köyünde Yavuz Güzelbaş'a ait inek 2 gün önce kayboldu. Bütün aramalara rağmen bulunamayan inek, bir köy sakininin su deposunun bulunduğu alandan tesadüf eseri geçmesi sayesinde bulundu. Su deposundan inek sesi geldiğini duyan köy sakini durumu hemen Yavuz Güzelbaş'a bildirdi. Hemen olay yerine giden Güzelbaş, ineğinin su deposunda mahsur kaldığını gördü. Diğer köy sakinlerinin de olay yerine gelmesi ile 2 gündür su deposunda mahsur kalan inek için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Balyozlarla 1 saatlik çalışma ile genişletilen su deposunun girişi sayesinde inek sıkıştığı depodan kurtarıldı. İneğin kurtarılma anı is bir köy sakini tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Su deposunda mahsur kalan inek için köy sakinleri seferber oldu

Bartın, Genel

Kaynak: İHA

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