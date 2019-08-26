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Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapıldı

Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapıldıHatay'ın Samandağ ilçesinde bahçe sulayan Hakan Tespi (30) arızalanan su dinamosunu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

26.08.2019 20:42
Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapıldı
Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçe sulayan Hakan Tespi (30) arızalanan su dinamosunu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Tekebaşı Mahallesi'nde oturan Hakan Tespi, bahçede sulama yaptığı sırada, arızalanan su dinamosunu tamir etmek istedi. Bu sırada akıma kapılan Tespi ağır yaralandı. Tespi götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Hakan Tespi'nin cenazesi Tekebaşı mahallesindeki Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Su dinamosunu tamir ederken elektrik akımına kapıldı

Samandağ, Tekebaşı, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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