Su Dolu Çukura Düşen Köpek Kurtarıldı

MUĞLA'nın Seydikemer
ilçesinde, içerisinde su bulunan çukura düşen sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.
Seydikemer'in Girmeler Mahallesi'nde oturan Demet Pınarbaşı (38), dün sabah, evinin yakınında köpek sesi duydu. Pınarbaşı, sesin geldiği bölgeyi kontrol ettiğinde, içinde su bulunan çukurdaki sokak köpeğini fark etti. Pınarbaşı'nın ihbarı üzerine bölgeye Muğla
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çukura giren itfaiye görevlisi, köpeği çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek, doğal ortamına bırakıldı.
- Muğla
İtfaiye,Seydikemer
Kaynak: DHA