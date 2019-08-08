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Su dolu kamyonet takla attı: 1 yaralı

Su dolu kamyonet takla attı: 1 yaralıERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

08.08.2019 20:22
Su dolu kamyonet takla attı: 1 yaralı
Su dolu kamyonet takla attı: 1 yaralı
ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, Horasan ilçesine 20 km uzaklıkta Ağrı yolu Alagöz Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan Cengiz yönetimindeki 25 EP 907 plakalı minibüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan ve yaralanan 1 kişi Horasan ilçe itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç içerisinde bulunan su damacanaları ise yola savruldu.
Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Horasan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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