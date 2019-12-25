Haberler » 3. Sayfa » 1 yaşındaki bebek solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. - Haberler

1 yaşındaki bebek solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursa'da bir yaşındaki bebek solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bebeğin anne babasının 4 yıl önce de bir çocuklarını aynı rahatsızlık nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

25.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:17

'nın ilçesinde yaşayan ve kronik solunum yetmezliği hastası olan 1 yaşındaki Su bebek, evinde rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Su bebeğin kardeşi de 4 yıl önce aynı rahatsızlık nedeniyle ölmüştü. Kronik solunum yetmezliği hastası olan Su bebek yardımseverlerin desteği ile alınan vantilatör cihazına bağlı nefes alabiliyordu. Annesi küçük kızı için 3 gün önce doğum günü partisi düzenlemişti.

RAHATSIZLIĞI 3 AYLIKKEN FARK EDİLDİ

Orhangazi'de yaşayan Selin 'ın kızı Su Şahinoğulları, henüz 3 aylıkken solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılmış ve kronik solunum yetmezliği sebebiyle aylarca cihaza bağlı yaşamıştı. Geçtiğimiz Nisan ayında Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Su bebeğin evinde nefes alabilmesi için gerekli vantilatör cihazının alımı için yardım kampanyası başlattı. Bir günde sonuç veren kampanya sayesinde cihaz alındı ve o günden sonra Su bebek evinde nefes almaya başladı.

EVİNDE ANİDEN RAHATSIZLANDI

Anne Selin Karadağ her şeyin düzeleceğini kızının iyileşeceğini umut ederken Su bebek, evinde aniden rahatsızlandı. Nabzı düşmeye başlayan küçük kız evinin yakınındaki özel bir sağlık merkezine götürüldü.

Kalbi duran Su bebek ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Su bebek hayatını kaybetti. Su Şahinoğulları'nın ölümü ile ilgili olarak Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra Su bebeğin küçük bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Su bebeğin acı haberini alan yakınları hastaneye akın ederken, anne Karadağ ve ailesinin gözyaşları sel oldu.

İKİ KARDEŞİN ACI KADERİ

Bir yaşındayken yaşamını yitiren Su bebeğin, ağabeyi Doruk'ta aynı sağlık sorununu yaşamış ve 4 yıl önce yaşamını yitirmişti. Ağabeyinin ölümünden sonra dünyaya gelen Su bebek de onunla aynı kaderi yaşadı. Selin Karadağ'ın 2 çocuğundan birisi olan Su, geçtiğimiz hafta sonu yeni yaşını kutlamıştı. Anne Karadağ, çocukları Su ve Toprak için aile yakınları ve arkadaşlarının katıldığı doğum günü partisi düzenlemişti. - BURSA

1 yaşındaki bebek solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Orhangazi, Karadağ, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
GAMZEEE: rabbim sabır versin . çok zor . . rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. . amin
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:32   Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi - Haberler
12:28   Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, soruları yanıtladı Açıklaması - Haberler
12:28   Japonya'da iktidar partisinin milletvekili, rüşvet suçlamasıyla gözaltında - Haberler
12:25   Şişli'de iki kardeşin feci şekilde can verdiği kaza kamerada - Haberler
12:24   ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında son aşamaya gelindi: İmzalar törenle atılacak - Haberler
12:00   Cipini helikopterden aşağı attırdı, o anları sandalyesinde izledi - Haberler
11:46   İkisini krediyle aldığı dört ineği çalındı - Haberler
11:46   400 bin lira hibe vaadiyle 20 bin TL kredi çektirip dolandırdılar - Haberler
11:22   Gayri meşru ilişki yaşadığı evli kadını 25 kez bıçakladı, mahkemede "Bana saldırdı" diyerek kendini savundu - Haberler
11:00   İmamoğlu'ndan "Muhalefet parti lideri gibi davranıyorsunuz" diyen muhabire bomba yanıt - Haberler
25.12.2019 12:44:40