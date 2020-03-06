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Su giderinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kanal içindeki giderde mahsur kalan sokak köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

06.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:13Su giderinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

'nın ilçesinde, kanal içindeki giderde mahsur kalan sokak köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yeni Mahalle 741 sokakta kanal içindeki giderden havlama sesi duyan vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Uzun süre suda kaldığı belirtilen köpek, bitkin halde boynuna geçirilen kanca yardımıyla kanal içindeki giderden çıkartıldı. Uzun uğraşlar sonucu özgürlüğüne kavuşan sevimli hayvan, daha sonra bölgeden uzaklaştı. - MUĞLA


İtfaiye, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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6.03.2020 23:26:55