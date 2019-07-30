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Su havuzuna düşen yavru domuzu itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprak kuru su havuzuna düşen domuz yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortama bırakıldı.

30.07.2019 12:39 Su havuzuna düşen yavru domuzu itfaiye kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprak kuru su havuzuna düşen domuz yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal ortama bırakıldı.

Fethiye İncirköy Mahallesi Kemer mevkisinde arazi içinde bulunan kuru su havuzunda domuz yavrusu gören vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kuru su kuyusuna düşen yavru domuz bulunduğu yerden kurtarılarak tekrar doğal ortama bırakıldı. - MUĞLA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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