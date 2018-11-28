Su İçmek Erken Doğum Riskini Önlüyor"

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:34



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:34

"Su içmek erken doğum riskini önlüyor"BURSA - Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Çelen, gebelik döneminde az su içmenin erken doğuma sebebiyet verebileceğini söyledi. Gebelikte kilo kontrolünü sağlamanın çok önemli olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Çelen, "Annenin ve bebeğin sağlığı için gebelikte çok yemeği değil, yedikleri seçmek önemlidir. Protein ağırlıklı beslenme, bebeğin ve annenin ihtiyacından dolayı çok önem arz eder. Et, balık, tavuk ve yumurta günlük öğünlerde mutlaka yer almalıdır. Uzun süre aç kalınmamalı, ara öğünlere özen gösterilmelidir. Süt, yoğurt, badem ve ceviz gibi ürünlerle ara öğünlere destek sağlanmalıdır. Az az sık sık beslenme özellikle reflü, midenin bulanmasını ve yanmasını önleyecektir. Bol sık tüketimi de gebelikte üzerinde en çok durduğumu konudur. Mevsime göre 2,5 veya 3 litre su tüketilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu ve erken doğumu önlemek için su tüketimine dikkat edilmelidir. Gebelikte vücudun susuz kalması, rahimde kasılmalara ve doğum sancılarına, hatta erken doğuma bile sebebiyet verebilir. Bu yüzden hamileler için bol sıvı tüketilmesi hayati önem taşıyor. Ancak sık idrara çıkartarak sıvı kaybına sebep olan çay ve kahveden uzak durulmalı" diye konuştu.Tıbbi açıdan bir sorun yok ise hareketli olmanın da kilo kontrolünde önemli rol oynadığını belirten Çelen, "Gebelik doğal sürecinde ilerliyorsa, spor mutlaka yapılması gerekmektedir. Beslenmeye ve spor yapmaya dikkat edersek, kilo kontrolümüzde normal seyredecektir. İlk üç ayda 1 kilo, sonra ise her ay 1 kilo almayı aşmamamız gerekmektedir. Fazla kilo alımı halkımızın yanlış bildiği doğrulardandır. Fazla kilo almak annenin ve bebeğin sağlığını menfi yönde etkileyebilir. Sağlık açısından alçak topuklu spor ayakkabılar tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.