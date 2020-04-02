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Su indirimi meclisten geçti

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla il, ilçe ve belde belediye meclis toplantılarıyla il genel meclis toplantılarının geçici süreliğine ertelendiği, belirtilmiş toplantıların sadece olağanüstü gerçekleşebileceği ifade edilmişti.

02.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:42
Su indirimi meclisten geçti
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla il, ilçe ve belde belediye meclis toplantılarıyla il genel meclis toplantılarının geçici süreliğine ertelendiği, belirtilmiş toplantıların sadece olağanüstü gerçekleşebileceği ifade edilmişti.Lüleburgaz Belediye Meclisi, ilçede su indirimini görüşmek için olağanüstü toplanarak, su faturalarında 2 ay için yüzde 50 indirim uygulanmasına karar verdi.

Lüleburgaz Belediye Meclisi, 2 Nisan 2020 Perşembe günü 13.00'da Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi(LYKA) Büyük Salon'da su indirimini gerçekleştirmek için olağanüstü toplandı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında LYKA'ya yapılan girişlerde katılımcıların vücut ısıları ölçülerek, belediye meclis üyelerine maske ve eldiven verildi.

Toplantı öncesinde Lüleburgaz Belediye Meclisinin bazı üyelerinin tedbiri elden bırakmayarak maske ve eldivenlerini kullandığı görüldü. Açılış ve yoklamanın ardından başlayan toplantıda tek gündem maddesi olan Nisan ve Mayıs ayları için yüzde 50 oranında su indirimi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Lüleburgazlı vatandaşlardan Nisan ve Mayıs aylarında katı atık bedeli, atık su bedeli ve su kullanımında yüzde 50 indirim uygulanacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel
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