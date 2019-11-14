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Su ısıtmak için bahçede ateş yaktı, sonrası felakete yol açıyordu

Bilecik'te oturduğu evinin bahçesinde su ısıtmak için ateş yakan kadın, az daha bir faciaya yol açılıyordu.

14.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:53Su ısıtmak için bahçede ateş yaktı, sonrası felakete yol açıyordu
'te oturduğu evinin bahçesinde su ısıtmak için ateş yakan kadın, az daha bir faciaya yol açılıyordu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Güzide Sokak üzerinde N.K. isimli kadın ikamet ettiğini evin bahçesinde su ısıtmak için ateş yaktı. Alevler bahçedeki odunlara sıçrayın birden dumanlar yükselmeye başladı. Çevrede bulunan az sayıdaki evde yaşayan vatandaşlar hemen yangına hortum ile müdahale ederken, olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler zamanında müdahale yangını söndürdü. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, çevrede bulunan bir kaç apartman sakini rahat bir nefes aldı.

Öte yandan yangın söndürüldükten sonra Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye gelirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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