Su İsteme Bahanesiyle Eve Girdi...yaşlı Kadını Önce Dövdü, Sonra Soydu

Kaynak: İHA

Su isteme bahanesiyle eve girdi...Yaşlı kadını önce dövdü, sonra soyduSu isteme bahanesiyle girdiği evde yaşlı kadını darp edip soyan şahıs yakalandıYakalanan şahsın başka bir evi soyduğu da ortaya çıktıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su isteme bahanesiyle evine girdiği yaşlı kadını darp edip, evinde bulduğu parasını çaldığı edilen şahıs gözaltına alındı. Olay, 17 Şubat'ta Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi Barış Sokak'ta meydana geldi Edinilen bilgilere göre 84 yaşındaki N.B. yaşlı kadının evinde yalnız olduğu sırada zili çalan bir şahıs, susadığını söyleyerek su istedi. Yaşlı kadın su getirmek için mutfağa gittiği sırada arkasından içeri giren şahıs, N.B.'yi önce darp etti, daha sonra masanın üzerinde duran 76 TL'yi çalarak evden kaçtı. Yaşanan olay sırasında şahısın darp ederek yaralandığı N.B. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.Bir suçla iki olay aydınlandıİhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemede şüpheli şahsın B.Ö. olduğu tespit edildi. Eskişehir'de ikamet ettiği öğrenilen B.Ö. ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan aramada şüpheli B.Ö.'nün üzerinden, M.Ö. isimli şahsa ait pasaport bulundu. Kartepe'de 2 Şubat tarihinde meydana gelen hırsızlık olayının da B.Ö. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.Sorgusunda yaşlı kadını darp ettiğini itiraf ettiAsayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahısın emniyetteki sorgusunda yaşlı kadını darp ettiğini kabul ettiği ve evde kimse olmadığını sanarak zile bastığını, kadının kapıyı açmasıyla kendisini darp ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Kartepe'deki soygunu kabul etmeyerek pasaportu çöp konteynerinde bulduğunu söyleyen şahsın hırsızlık suçundan 15, yağma suçundan da 2 adet sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. adliyeye sevk edildi.