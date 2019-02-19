19 Şubat 2019, 16:55
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Su İsteyerek Evine Girdiği Yaşlı Kadını Dövüp, Gasbeden Zanlı Yakalandı

Kocaeli'de bir şüpheli, 84 yaşındaki yaşlı kadını su isteme bahanesiyle girdiği evinde dövüp 76 TL'sini gasp etti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, N.B.'yi (84) su isteme bahanesiyle girdiği evinde dövüp 76 TL'sini gasp eden Burhan Ö.(33), Eskişehir'deki evinde yakalandı.

Olay, önceki gün İhsaniye Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan N.B.'ye ait evde meydana geldi. N.B.'nin evde yalnız olduğu sırada kapıyı çalan bir kişi su istedi. Yaşlı kadın su getirmek için mutfağa yöneldi. Bu sırada içeriye giren saldırgan, N.B.'yi döverek, evde para ya da altın olup olmadığını sordu. Olumsuz yanıt alınca da masanın üzerinde bulunan 76 TL'yi alıp kaçtı.

FARKLI SUÇLARDAN SABIKA KAYDI VAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin daha önce de benzer suçlardan sabıka kaydı bulunan Burhan Ö. olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, Burhan Ö.'nün Eskişehir'deki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Burhan Ö.'nün üzerinden M.A. adlı bir kişiye ait pasaport çıktı.

Eskişehir,Kocaeli
Kaynak: DHA


YORUMLAR (12)
KURMANCO: Allahhim sen bu mileti bu duruma düsürenin ne bu dünyada nede ahirete yeri olsun Amin..
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RİZELLİ: Bu pislikleri idam çıkmadan temizlemek zor
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PALU: Bunun tek sorumlusu hakim ve savcılarıdır bir adamın yedi tane dosyası olmadan içeriye tıkmıyorlar sonuçta olacağı bu
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DÜRBÜNLÜ: 17 yılda toplumda büyüklere saygı küçüklere sevgi kalmadı vesselam.
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HULASÂ: 16 yilda geldigimiz durum .2 kg domates kuyruğu,76 tl için eve girip gasp.vah ülkem vah
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