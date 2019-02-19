Su İsteyerek Evine Girdiği Yaşlı Kadını Dövüp, Gasbeden Zanlı Yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, N.B.'yi (84) su isteme bahanesiyle girdiği evinde dövüp 76 TL'sini gasp eden Burhan Ö.(33), Eskişehir'deki evinde yakalandı.

Olay, önceki gün İhsaniye Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan N.B.'ye ait evde meydana geldi. N.B.'nin evde yalnız olduğu sırada kapıyı çalan bir kişi su istedi. Yaşlı kadın su getirmek için mutfağa yöneldi. Bu sırada içeriye giren saldırgan, N.B.'yi döverek, evde para ya da altın olup olmadığını sordu. Olumsuz yanıt alınca da masanın üzerinde bulunan 76 TL'yi alıp kaçtı.

FARKLI SUÇLARDAN SABIKA KAYDI VAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin daha önce de benzer suçlardan sabıka kaydı bulunan Burhan Ö. olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, Burhan Ö.'nün Eskişehir'deki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Burhan Ö.'nün üzerinden M.A. adlı bir kişiye ait pasaport çıktı.

Kaynak: DHA