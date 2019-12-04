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Su kabına dadanan fare görenleri şaşırttı

Diyarbakır'da bir iş yeri sahibi Zelal Kaya, hayvanlar için iş yerinin avlusuna koyduğu su kabından adeta insan gibi ellerini yıkayıp su içen fareyi görünce hayretler içinde kaldı.

04.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:31
'da bir iş yeri sahibi Zelal Kaya, hayvanlar için iş yerinin avlusuna koyduğu su kabından adeta insan gibi ellerini yıkayıp su içen fareyi görünce hayretler içinde kaldı.
ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bir iş yeri işletmecisi olan Zelal Kaya, hayvanlar için iş yerinin avlusuna içi su dolu tabağı bıraktı. Daha sonra pencereden avluyu izleyen Kaya, bir farenin adeta insan gibi ellerini suda yıkadığını, avuçlarıyla su içtiğini ve su kabından yiyecek bir şeyler arayıp alıp yediğini gördü.
Şahit olduğu manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kaya, o anları cep telefonuna kaydetti. Görüntü çekerken, 'tipe bak, kulaklara bak' diyerek gülen Zelal Kaya, o anları İhlas Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.
"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM VE İNSAN GİBİ YİYOR"
Sürekli olarak Sur'daki hayvanların su ve yiyecek kabına yiyecek ve su içmek için geldiğini belirten Kaya, "Kedi, kuş ve şimdi de faremiz çıktı ortaya. Sürekli avluya su kabı, yemek ve mama bırakıyoruz. O da bugün bizim misafirimiz oldu ve umarım her zaman gelir. Görünce çok şaşırdım ve insan gibi yiyor. Değişik değişik hareketler yapıyor. Su içine elini sokuyor sonra su içip yiyecek yiyor. Bu hareketler çok hoşumuza gitti bir hayvansever olarak" dedi.
Kış mevsiminden dolayı dışarıda kalan hayvanlar için su kabı ve yiyecek bırakılması için çağrıda bulunan Kaya, "Kış aylarına girdik, bu dönemde hayvanlar hem üşüyorlar hem de daha çok aç kalıyorlar. Bu yüzden vatandaşların bulundukları evlerin ve iş yerlerinin önüne bir tas su ve bir tas yemek bırakmak zor bir şey değil. Bu çağrımı da herkese duyurmak istiyorum" diye konuştu.
(Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç/İHA)
Su kabına dadanan fare görenleri şaşırttı

Diyarbakır, Sur, Güncel

Kaynak: İHA


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