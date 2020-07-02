Su kanalı kenarından oynayan Melek'ten haber alınamıyor

Van'ın Erciş ilçesindeki evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş'in haber alınamıyor.

Su kanalı kenarından oynayan Melek'ten haber alınamıyor
02.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:15
Van'ın Erciş ilçesindeki evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş'in haber alınamıyor.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Baba Yücel Memiş ve vatandaşların yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istendi.

Bölgeye gelen Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekiplerinin dün yaptığı arama çalışmaları sonuç vermezken, çalışmalar bugün de devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yeşilova, Erciş, Van, 3. Sayfa, Haber
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