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Su kanalına devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen kamyonun sürücüsü ve yanındaki oğlu yaralandı.

13.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:46
Su kanalına devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Sinop 'un Boyabat ilçesinde su kanalına devrilen kamyonun sürücüsü ve yanındaki oğlu yaralandı.
Sinop'tan Boyabat'a giden Murat Sümer'in (55) kullandığı 34 AJ 3548 plakalı kamyon, Bektaş köyü mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile oğlu Ali Ömer Sümer (15) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Sümer, Boyabat, Sinop, Güncel
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