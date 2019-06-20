20.06.2019 15:00
Haberler»Güncel»Haber

Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

SAMSUN'un Kavak ilçesinde kontrolden çıkıp su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Aslan Demir (53), hayatını kaybetti.

SAMSUN'unKavakilçesinde kontrolden çıkıp su kanalına devrilen otomobilin sürücüsüAslan Demir(53), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Mahmutbeyli mevkisinde meydana geldi. Aslan Demir yönetimindeki 05 FM 818 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kanalda, yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, menfeze çarparak durabildi. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Aslan Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Demir'in otomobilden çıkarılan cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

- Samsun
Kaynak: DHA
otomobil,samsun,aslan demir,su,Güncel

Son Dakika Haberleri
15:13Konya'da iş kazası: 1 yaralı
15:12Isparta'da sağanak ve dolu
15:12Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında birleştirme kararı
15:12Afyonkarahisar'da sağanak; 250'den fazla evde ev ve iş yerini su bastı
15:11DOĞALGAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA 1 İŞÇİ YARALI
15:11Hizmet -İş üyelerinin yürüyüşüne Memur-Sen'den destek
15:11Osmangazi 200 bin çiçek ile renklenecek