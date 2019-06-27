27.06.2019 23:07
Haberler » “kultur-sanat“ » Haber

Su kanalına düşen domuzu vatandaşlar kurtardı

Su kanalına düşen domuzu vatandaşlar kurtardı

Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Denizli 'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu, vatandaşlar tarafından iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çivril Sulama Birliği yetkilileri, Kızılcayer Mahallesi'ndeki kanalın içine düşen bir yaban domuzunun bulunduğui yerden çıkamadığını fark etti.
Sulama birliği yetkilileri, kanalda akıntıya kapılan yaban domuzunu kurtarmak için çevredeki vatandaşların da yardımıyla çalışma başlattı.
Vatandaşlar, olay yerine çağrılan iş makinesi yardımıyla domuzu kanaldan çıkardı.
İş makinesinin kepçesine yüklenerek dışarı alınan yaban domuzu, daha sonra doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA
Denizli , Çivril , Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
23:07 Su kanalına düşen domuzu vatandaşlar kurtardı
22:49 8. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali
22:29 "1. Malatya Kayısı Festivali" başladı
22:23 "Turizmde rekorlar artarak devam edecek"
21:31 Müzik öğretmenleri korosu
20:20 "Turizmde rekorlar artarak devam edecek"
19:50 Yangında muhabbet kuşunu bırakmadı