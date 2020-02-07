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Su kanalına düşen genç boğulmaktan son anda kurtuldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kayganlaşan zeminde su kanalına düşen şahıs, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

07.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:50Su kanalına düşen genç boğulmaktan son anda kurtuldu
'nun ilçesinde kayganlaşan zeminde su kanalına düşen şahıs, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde gece saatlerinde Ferudun Avan, motosikletiyle evine gittiği sırada yerlerin kaygan olması sebebiyle dengesini kaybederek su kanalına düştü. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine verildi. Cide Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma sonrasında Avan, düşüğü su kanalından kurtarıldı. Avan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Avan'ın, vücudunda kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kastamonu, İtfaiye, Cide, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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