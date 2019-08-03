Haberler» Güncel» Haber

Su kanalına düşen hamile kediyi itfaiye kurtardı

Su kanalına düşen hamile kediyi itfaiye kurtardıHATAY'da su kanalına düşen hamile kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

03.08.2019 18:52
Su kanalına düşen hamile kediyi itfaiye kurtardı
Su kanalına düşen hamile kediyi itfaiye kurtardı
HATAY'da su kanalına düşen hamile kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hamile bir kedi yolda yürürken Feyezan Kanalı'na düştü. Bir süre suda çırpınan kedinin sesini fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu kanala merdivenle inip suda çırpınan hayvanı kurtardı. Kurtarılan hamile kedi itfaiye ekipleri tarafından salındı.
Çevredeki vatandaşların ise kurtarma çalışmasını ilgiyle izlediği görüldü.

Meydan Mahallesi, İskenderun, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:50   Otomobil şarampole devrildi, anne ve 2 yaşında oğlu öldü
20:50   MUŞ'TA SERİNLEMEK İÇİN MURAT NEHRİNE GİREN 4 ÇOCUK BOĞULDU-5
20:50   Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı belli oldu
20:49   Silivri'de işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
20:48   Bingöl'de bisiklet yarışması
20:48   AVRUPA'NIN 3 BÜYÜK KUPASI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İLGİ ODAĞI OLDU
20:48   Bakan Kurum, Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulundu