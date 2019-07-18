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Su kanalına düşen ineği itfaiye halatla kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı.

18.07.2019 18:48 Su kanalına düşen ineği itfaiye halatla kurtardı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akköy Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ineğin mahsur kaldığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Sulama kanalına giren itfaiye erleri, halat ve makara sistemi kurarak ineği kanalın içinden çıkardı.

Kurtarılan inek ardından Tevfik Kayhan isimli sahibine teslim edildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa

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