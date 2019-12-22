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Su kanalına düşen kişi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.

22.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:29
'nın ilçesinde su kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
Patlangıç Mahallesi Patlangıç Caddesi'nde, Adlen Balkaş (56), henüz belirlenemeyen bir nedenle DSİ kanalına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balkaş, kanaldaki akıntının kuvvetli olması nedeniyle yaklaşık 3 kilometre sürüklendi.
Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki köprünün altında itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Balkaş, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Balkaş, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Su kanalına düşen kişi öldü

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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