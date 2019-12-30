Haberler » Güncel » Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı - Haber

Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen ve donmak üzere olan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

30.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:38 Su kanalına düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen ve donmak üzere olan köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
Maarif Mahallesi'nde su kanalına köpek düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve hayvan barınağı görevlileri, su kanalında mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Su kanalına inen kurtarma ekibi, uzun uğraş sonucu ellerinde, ucunda ip bulunan tasma ile köpeği boğazından yakalayarak su kanalından çıkarttı.
Suluova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen köpek, koruma altına alındı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:02   İstanbul'da yılbaşı tedbirleri - Haber
18:00   Tel Abyad'a huzur geldi, sokaklar canlandı - Haber
18:00   MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'dan yeni yıl mesajı - Haber
17:57   Yeni Delhi'de Türkiye-Hindistan ilişkilerinin tarihi ve geleceği konuşuldu - Haber
17:55   İzmir'e yerli üretim 15 yeni otobüs - Haber
17:43   Balıkesir'de bir genç başından vurulmuş halde ölü bulundu! Sevgilisi ve arkadaşı gözaltında - Haber
17:42   10 yıllık eşi tarafından öldüresiye dövülen Elif, yaşadığı korku dolu anları anlattı - Haber
17:33   Toplu cinsel istismara uğradığını söyleyen genç kadın, suçlu bulundu! Hapis ve para cezasıyla yargılanıyor - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
30.12.2019 18:06:33