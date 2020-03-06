Su kanalına düşen köpeği itfaiye erleri gibi kurtardılar

Antalya'da su kanalına düşen köpeği çevredeki vatandaşlar itfaiye erleri gibi imece usulü kurtardı. Köpeğin kanaldan çıkar çıkmaz vatandaşlara olan sevgi gösterisiyse görülmeye değerdi.



Kepez ilçesi Şelale Caddesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait su kanalında köpek sesi duyan çevredeki vatandaşlar, kanala baktıklarında bir sokak köpeğinin yukarıya çıkmaya çalıştığını gördü. Çevre esnafından bulunan ip yardımıyla kanalda kurtarma çalışması başlatıldı. İki vatandaşın tuttuğu ip yardımıyla aşağıya inen bir vatandaş, yaklaşık 5 metre aşağıdaki su kanalında bulunan köpeği çekerek yukarıya çıkardı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, köpeğin kurtarıldıktan sonra kendisini kurtaran vatandaşların üzerine zıplayarak sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.



Islanan köpek kurutulduktan sonra tekrar sokağa salındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA