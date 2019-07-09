09.07.2019 22:38
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Su kanalına düşen otomobilden 25 saat sonra kurtarıldı

Su kanalına düşen otomobilden 25 saat sonra kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü, eşi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü, eşi jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, dün Hakkı (77) ve eşi Emine Boyacı (75), 35 AGT 371 plakalı otomobilleriyle İzmir'den Aydın'ın Söke ilçesine yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktı.
Söke'deki yakınları Boyacı çiftinden bir süre sonra haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Çiftin, geliş güzergahındaki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin Balat Mahallesi güzergahına girdiğini tespit etti.
Bölgede çiftin yakınlarıyla arama çalışması yapan ekipler, otomobili DSİ'nin sulama kanalında buldu.
Suya giren jandarma ve vatandaşlar, sürücü Hakkı Boyacı'nın araç içindeki cesedine ulaştı.
Su seviyesi boğazına kadar geldiği için hayatta kalmayı başaran ve yaklaşık 25 saat kurtarılmayı bekleyen eşi Emine Boyacı ise ekipler tarafından otomobilden çıkartıldı.
Yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Boyacı'nın yakınlarından Süleyman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün en son öğleden sonra 4 gibi konuştuk, bir daha kendilerinden haber alamadık. Durumu jandarmaya bildirdikten sonra arama çalışmaları başladı. Kameralardan bu bölgede olduğunu görünce aramaya başladık. Sulama kanalında bulunca içeri girip teyzemi kurtardık ama eniştem hayatını kaybetmişti." dedi.
Kaynak: AA
Aydın, Söke, Güncel

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