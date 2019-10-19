Haberler » Güncel » Su kanalına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Su kanalına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Antalya'da su kanalına düşen yavru kedi, bir vatandaşın ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile kurtarıldı.

19.10.2019 15:10Su kanalına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Antalya'da su kanalına düşen yavru kedi, bir vatandaşın ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 656 sokak üzerinde bulunan su kanalından kedi sesi geldiğini duyan bir vatandaş kontrol ettiğinde kedinin kanal içerisine düştüğünü gördü. Olay yerine haber verilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri suyun kenarında hayatta kalmaya çalışan yavru kediyi merdiven yardımıyla kurtardı. Kedi kontrollerinin yapılmasının ardından kanaldan uzakta bir yerde sokağa bırakıldı. Kedinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber veren vatandaş, kanalın üzerinin kapatılmasını istedi. - ANTALYA

İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:17 - Öğrenciler 24 Kuruş İçin Şili'yi Yaktı- 156 Polis Yaralandı, Asker Sokağa İndi- Olağanüstü Hal...
17:12 Başakşehir'de elektronik atıklar dönüşüyor
17:12 19 Ekim Muhtarlar Günü Çorlu'da kutlandı
17:15 Balkondan atlayan kadını böyle tutmaya çalıştı
17:15 Lübnan'da protestolar devam ediyor
17:14 Abana'da "kestane kebap" etkinliği
17:14 ERDOĞAN ULUSLARARASI MEDYA KURULUŞLARI KAMUOYUNU İSLAM'DAN SOĞUTMAYA ÇALIŞIYOR (aktüel...
19.10.2019 17:19:00