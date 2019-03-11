Su Kanalına Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Hakkari
'de su kanalına düşen yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Özel Harekat Polis
Merkezinin yakınındaki su kanalına düşen yavru köpek için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Hayvanı sağlıklı bir şekilde kurtararak Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getiren ekipler, gerekli kontrollerini yaparak gözlem altına aldı. Yavru köpeğin iyileşmesi halinde tekrar yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi. - HAKKARİ
Güncel
Kaynak: İHA