07.07.2019 14:03
Haberler» Güncel» Haber

Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

Su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı

MERSİN'de, üzeri açık olan su kanalına düşen 4 yavru köpek, hayvan ambulansıyla olay yerine gelen belediye görevlilerince kurtarılıp, rehabilitasyon merkezine götürüldü.

MERSİN'de, üzeri açık olan su kanalına düşen 4 yavru köpek, hayvan ambulansıyla olay yerine gelen belediye görevlilerince kurtarılıp, rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne, 4 yavru köpeğin su kanalına düştüğü ihbarı geldi. Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, ihbar üzerine hayvan ambulansıyla olay yerine ulaştı. Üzeri açık su kanalına düşen yavru köpeklerin bulunup, kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, kanalın derinleştiği ve yüksekliği 4 metreyi aşan noktada 4 yavru köpeği tespit etti. Su kanalına inerek, ilk kontrolü burada yapan veteriner, yavrularda kırık olmadığını; ancak 24 saati aşkın süredir çukurda olduklarını belirledi. Yavru köpekler, çukurdan çıkarılıp, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.


- Mersin
Kaynak: DHA
Mersin, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:42   İvrindi'de davullu zurnalı asker uğurlaması
15:42   Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay taklidi ile kahkahalara boğdu
15:42   Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
15:42   BAĞCILAR'DA İKİ KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA
15:42   İSTANBUL- SULTANBEYLİ'NDE ORMAN YANGINI
15:40   Yunusemreli sporcu Balkan 3'üncüsü oldu
15:39   "Sadece başarıya odaklanacağız"